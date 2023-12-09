الخارجية الأميركية دانت استهداف سفارتها وقواتها في بغداد: للتحقيق الفوري بالهجمات واعتقال مرتكبيها

أعربت ​وزارة الخارجية الأميركية​، عن إدانتها بشدّة، الهجمات الّتي استهدفت سفارتها في ​بغداد​ والقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف الدولي في ​العراق​، مشيرةً إلى "أنّنا نحثّ قوّات الأمن العراقيّة على التّحقيق الفوري في هذه الهجمات، واعتقال مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

وأكّدت في بيان، أنّ "الميليشيات العديدة المتحالفة مع ​إيران​ والّتي تعمل بحريّة في العراق، تهدّد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة"، مرحّبةً بإدانة رئيس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​ الهجوم على السّفارة الأميركيّة، الّذي وصفه بأنّه "لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به". وذكّرت ​الحكومة العراقية​ بالتزامها بحماية المنشآت والبعثات الدّبلوماسيّة.

وكانت قد أُطلقت صواريخ فجر الجمعة على السّفارة الأميركيّة الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد، من دون التّسبّب في أيّ إصابات. كما استهدفت خمسة هجمات جديدة، ​القوات الأميركية​ وقوات التحالف في العراق وسوريا، يوم الجمعة.