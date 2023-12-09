نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أميركا حكمت بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين

شدّد نائب المندوب الرّوسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على "أنّنا لن نبالغ إذا قلنا إنّ اليوم من أحلك الأيّام في تاريخ الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنّ "من جديد تعرقل الولايات المتحدة الأميركية عمليّة الوصول إلى وقف إطلاق النّار في غزة، وأمام أعيننا يحكمون بالموت على عشرات آلاف المدنيّين في فلسطين، وتترك الدبلوماسيّة الأميركيّة وراءها أرضًا محروقةً ودمارًا".
وأكّد أنّ "التّاريخ لن يغفر هذه التّحرّكات لواشنطن. يمكنكم أن تتفوّهوا بما تريدونه من الكلمات الفارغة عن الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان والمرأة والسّلام والأمن وبعض القواعد، لكنّنا شهدنا الآن القيم الحقيقيّة لهذا النّظام، عندما رأينا أنّ عضوَين من مجلس الأمن يتسامحان مع هذه الإبادة الّتي ترتكبها إسرائيل"، لافتًا إلى "أنّني لا ألقي اللّوم عليهم، فأنا على ثقة بأنّ نتيجة هذا التّصويت لقيت صدى في الولايات المتّحدة وبريطانيا، وأنّ الشّعبين قاما بالدّعوة لوقف إطلاق النّار وتمّ تجاهل هذه الدّعوة".
وركّز بوليانسكي على أنّه "لم يتبقَّ لدينا في المجلس ما نفعله، سوى مضاعفة الجهود للتّوصلّ إلى قرار سيخفّف من معاناة المدنيّين، في الحدود والقيود الصّغيرة المتاحة لنا، ومن الضروري أن نضمن التّوصل إلى قرار"، معتبرًا أنّه "لا يمكننا أن نترك المدنيّين الأبرياء في فلسطين أو إسرائيل تحت رحمة مَن يعتبر الحرب لعبة جيوسياسيّة، وطريقة لدر الأرباح".
وكان قد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض "الفيتو" ضدّ القرار.
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