عبداللهيان لغوتيريس: للإسراع بإيجاد الردع ضد الجرائم الإسرائيلية وفتح معبر رفح فورًا

ثمّن وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، خلال مباحثات هاتفيّة أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، حول تطوّرات الأوضاع في ​فلسطين​، "خطوة غوتيريس في تفعيل المادّة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلّق بالتّطوّرات في فلسطين والإبادة الجماعية في ​غزة​"، مؤكّدًا أنّ "الاستفادة من المادّة 99 من ميثاق الأمم المتحدة هو عمل شجاع من جانبكم، من أجل الحفاظ على السّلم والأمن الدّوليَين، ويدعم الرّأي العام العالمي".

وأشار، بحسب وكالة "تسنيم"، إلى "الوضع الإنساني الصّعب والمؤسف في جنوب غزة، وتهجير ونزوح النّساء والأطفال في برد الشّتاء في صحاري جنوب غزة"، داعيًا إلى "الإسراع في إيجاد الرّدع ضدّ جرائم الكيان الإسرائيلي ودعم المواطنين الفلسطينيّين، بما في ذلك الفتح الفوري ل​معبر رفح​، لإرسال المساعدات الإنسانيّة ووقف التّهجير القسري".

وشدّد عبداللهيان، على أنّ "ادّعاء الكيان الإسرائيلي بأنّ حركة "حماس" ألغت وقف إطلاق النّار، عار عن الصحّة تمامًا، ورغم الجهود المبذولة لمواصلة وقف إطلاق النار، فإنّ دعم ​واشنطن​ لاستمرار الهجمات العسكريّة للكيان الإسرائيلي جعل من الصّعب التّوصّل إلى وقف مستدام لإطلاق النّار".