«فيتو» أمريكي يحبط وقف إطلاق النار على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أجهضت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو الى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي ندد "بالعقاب الجماعي" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ووفقا لموقع "إرم نيوز"، استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات فيما صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار.

وعقدت الجلسة بعد "جوتيريش"، الأربعاء الماضي، إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وأكد الأمريكيون، حلفاء إسرائيل، مجددا الجمعة رفضهم وقف إطلاق النار.

وصرحت نائب السفيرة الأمريكية، روبرت وود، بـ "نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار". وأضاف "لن يؤدي ذلك إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليس لديها رغبة في سلام دائم"، معربا عن أسفه أيضا لعدم إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر، ووصف ذلك بأنه "فشل أخلاقي".

واعتبر جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أن "الطريق الحقيقي للسلام هو فقط دعم مهمة إسرائيل، وليس على الإطلاق الدعوة لوقف إطلاق النار".

وسلط مشروع القرار الضوء على "الوضع الكارثي في غزة"، وطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". كما دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".