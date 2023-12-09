شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 79 مليون طفل يعملون في ظروف استغلالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش لقاء إقليمي ضمن فعاليات "COP 28" أثر التغيرات المناخية على عمل الأطفال في المنطقة العربية".

وعُقد اللقاء بجناح جامعة الدول العربية في المنطقة الزرقاء، بمؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ في دبي.

قضية عمل الأطفال

وجاء بالتعاون بين كل من الجامعة العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.

وأكدت أرقام الأمم المتحدة وجود 160 مليون طفل عامل (عُشر أطفال العالم)، بينهم نحو 79 مليون طفل يعملون في ظل ظروف استغلالية.

اللقاء ناقش أثر التغيرات المناخية على قضية عمل الأطفال، وبلورة مجموعة من التوصيات والتدخلات، التي تعزز من التكيف مع تغير المناخ وفق مقاربات تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة.

معاناة أطفال غزة

كما تناول معاناة أطفال غزة، وما يتعرض له الطفل الفلسطيني من قتل وعنف بخلاف كل المواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وذلك في ظل ازدواجية المعايير من قبل الدول الكبرى في العالم، فيما شددت النقاشات على دعم كل القرارات الرامية لدعم وحماية الطفل الفلسطيني.