في صحف اليوم: اميركا مارست ضغوطًا جدية لمنع توسع دائرة الحرب في اتجاه لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطًا جدية لمنع توسع دائرة الحرب في اتجاه لبنان وأن إسرائيل رضخت لهذه الضغوط، إلا أن واشنطن ما زالت قلقة من أن يستغل "حزب الله" هذا الوضع لشن حرب وتصعيد ضد الجيش الإسرائيلي، ما يعزز إحتمال وقوع مواجهات واسعة يتأثر بها لبنان بشكل مباشر.

من جهة اخرى، أكد مصدر مسؤول على صلة مباشرة بحركة الموفدين تجاه لبنان أن إسرائيل تستبق إنتهاء حربها على غزة بحديث عن نصر مسبق وحتمي يمكنها من فرض إرادتها على غزة وأجندتها على مرحلة ما بعد هذه الحرب تشمل لبنان بفرض حل سياسي لطمأنة المستوطنين أو فرض واقع جديد بحل عسكري، فهذا الكلام لا يعدو أكثر من محاولة إحتواء لخوف المستوطنين.

أما بالنسبة للحل السياسي، فيرجح المصدر في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه مبني على أجندة مفترضة للمنطقة بعد غزة، والفرنسيون قالوا صراحة أمامنا ما مفاده أن مرحلة ما بعد حرب غزة ستشهد مؤتمرًا دوليًا لوضع ترتيبات جديدة ربما تشمل كل المنطقة ومن ضمنها لبنان.