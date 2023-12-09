اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي ان "طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على سلسة اهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مقرات قيادة عملياتية استخدمها الحزب". كما اعلن انه تم رصد خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث رد الجيش نحو مصادر النيران.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: نفذنا الليلة الماضية غارات على سلسة اهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مقرات قيادة عملياتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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