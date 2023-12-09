بايدن: أوّل خطّ قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيُفتتح عام 2028

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ "أوّل خطّ قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيُفتتح عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلس قبل الألعاب الأولمبيّة"، مشيرا الى اننا "نحن أوّل خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا. والأمر يبدأ هنا".

وقدّم تفاصيل عن مشاريع تحديث أخرى ستحصل على تمويل، وهي في المجمل 10 مشاريع بقيمة 8,2 مليارات دولار.

ورأى ان "السكك الحديد جعلت أميركا قوة للتجارة والابتكار في العالم، ووحدت البلاد وبنت أقوى اقتصاد في التاريخ. وبمرور الوقت، تأخّرنا. كانت بنيتنا التحتية هي الأفضل في العالم".

وشدد على "أننا نخوض منافسة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، مضيفا "الصين لديها منذ بعض الوقت قطارات تسير بسرعة 220 ميلا في الساعة".

ويُقلّص هذا القطار الفائق السرعة الذي سيربط لوس أنجلس (كاليفورنيا) بلاس فيغاس وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ويُفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويا.

وسُمّي المشروع "برايت لاين ويست"، على اسم الشركة الخاصّة التي كُلّفت بناءه وتشغيل القطارات. وسيحصل على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتيّة التي أقرّت عام 2021.