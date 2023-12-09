عملية البحث عن الأسرى .. إسرائيل : نقل 40 جنديا لأحد المستشفيات بعد إصابتهم في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت قناة إسرائيلية، مساء الجمعة، إن 40 جنديا من قوات الاحتلال، مصابين بجروح جراء الاشتباكات بقطاع غزة تم نقلهم إلى أحد المستشفيات .

وبحسب القناة «12» الإسرائيلية، فإنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 40 مصابا جراء القتال في غزة إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.

من جانبه، نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا، أن حالة المقاتلين اللذين أصيبا الليلة خلال عملية البحث عن المختطفين في غزة وصفت بالخطيرة، وتم إدخالهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة العامة.

وتابع الموقع: «أفيد أيضًا أنه تم إجلاء 40 مصابا في الـ 24 ساعة الأخيرة إلى سوروكا. وإجمالا يبلغ عدد الجنود المصابين بالمستشفى 42 من بينهم 10 في حالة خطيرة».

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء الجمعة، إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية (فاشلة) لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.