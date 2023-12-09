أبناء لبنان دمروها .. طوني خليفة: شعبنا فاسد أكثر من حكامه

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة، إن لبنان لم تعرف الاستقلال منذ التحرر من الاستعمار الفرنسي عام 1943م، متسائلا: «عن استقلال نحكي؟ يخبروننا أننا استقلينا عن فرنسا! لكن من من الدول ليس لها سيطرة على لبنان الأن؟».

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، « هل نحن قادرون في لبنان على اتخاذ قرار إلا إذا كان القرار قادم من الخارج، ووافق عليه الإيراني والسعودي والأمريكي والقطري والسوري والروسي والفرنسي».

وأشار إلى مواجهة لبنان اضطرابات داخلية تفسر جليا عدم الاستقرار الحالي، قائلا: «لبنان غير قادرة منذ أكثر من عام على انتخاب رئيس جمهورية، كل مؤسسات الدولة تفرغت، لم يبق فيها شيء لا بالسياسة ولا الاقتصاد».

وأوضح أن الخلافات والصراعات السياسية التي يتصدع بها المناخ الداخلي أفقدت لبنان سيادته، قائلا: «اليوم اللبناني يقف ضد اللبناني، نحن مجموعة مواطنين في بقعة جغرافية ننتمي إلى كل شيء عدا الوطن، نحن بيئة حاضنة لعدم الوطنية».

وتابع: «لا يوجد بها شخص قادر على توحيدها، حتى الناس التي اعتقدنا أن خيارنا بهم خيار صحيح كلهم خذلوا لبنان، المصري والسوري والخليجي كلهم كتبوا أشعار وغزل في لبنان إلا أبناؤه دمروه، شعبنا فاسد أكثر من حكامه».