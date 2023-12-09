انت الان تتابع خبر خلال 2023.. العراق يستهلك بـ933 مليون دولار سجائر ويأتي في المرتبة 71 عالميًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات إحصائية لموقع ستاتيستا، فأنه من المتوقع ان ينمو السوق خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة 2.5%.

وجاءت الصين بالمرتبة الأولى في تحقيق اعلى إيرادات في هذا القطاع وبواقع اكثر من 278 مليار دولار.

وفي المتوسط، من المتوقع أن يستهلك كل شخص 800 قطعة من السجائر في عام 2023، ويعد سوق السجائر جزءًا مهمًا من السوق يساهم في الاقتصاد العالمي.

لقد انخفض استهلاك السجائر في الولايات المتحدة بشكل مطرد بسبب زيادة الوعي بالمخاطر الصحية واللوائح الأكثر صرامة، ومع ذلك لا تزال الصناعة مربحة حيث أن الارتفاع في الأسعار يعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض حجم المبيعات. وفي احصائيات منفصلة، جاء العراق في المرتبة 71 عالميًا، من بين الدول الأكثر استهلاكا للسجائر، وتبلغ قيمة استهلاك العراق للسجائر في 2023 اكثر من 933 مليون دولار امريكي.