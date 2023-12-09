38 عاماً في سجون إسرائيل وولديه أحفاد لم يعرفهم.. من هو "محمد الطوس"؟

بغداد - ياسين صفوان - كان الطوس ثالث أقدم أسيرٍ في سجون الاحتلال، قبل تحرير المناضلين كريم وماهر يونس، ليصبح الثاني بعد نائل البرغوثي؛ فهو من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو -وعددهم 23- ورفضت إسرائيل الإفراج عنه في كل صفقات تبادل الأسرى.بقيت عائلة الطوس تعتقد أن نجلها شهيد طوال 6 أشهر كاملة، حتى إنها أقامت عزاء له، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه في الأسر وأن قوات الاحتلال تعمّدت إخفاءه.

فمن هو محمد الطوس؟

هو فدائي في حركة فتح، وُلد عام 1956 في الجبعة بالضفة الغربية؛ وهي قرية يعود تاريخها إلى ما قبل 1800 سنة، وتقع عند خط الجبهة الذي حُدّد عام 1948، عندما استولت الميليشيات على جزءٍ كبير من أراضيها.

تلقى محمد الطوس تعليمه الابتدائي في قريته المحاصرة من قوات الاحتلال، ثم حصل على شهادة الثانوية من مدرسة حلحول. بعد نكسة 1967، هاجرت العائلة إلى الأردن، لكنها ما لبثت أن عادت إلى قريتها بعد شهرين.

انضم إلى حركة فتح عام 1970، حين كان لا يزال في الـ14 من عمره، وهو العام الذي تعرّض فيه للاعتقال أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه خرج سريعاً. وبعد 5 سنوات، عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله، إلا أنه نجح في أن يهرب من السجن؛ ليصبح مطارداً ويُعتقل 4 مرات بين عامَي 1981 و1985.

في تلك الفترة، كان محمد الطوس ملتزماً بالتدريب العسكري داخل حركة فتح، وبدأ منذ العام 1983 ينفذ مع مجموعته عمليات مختلفة ضدّ الاحتلال بين عامَي 1983 و1985، في مستوطنة غوش عتصيون وبيت لحم ومستوطنة بيت شيمش.

الاعتقال الأخير والتنكيل في الأسر

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1985 نصبت قوات الاحتلال كميناً للطوس والخلية التي كانت في طريقها إلى الحدود مع الأردن. وبعد مطاردة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية الرصاص على سيارة الخلية، فسقط الجميع شهيداً، باستثناء محمد؛ لذلك لُقّب منذ ذلك الوقت بـ"الشهيد الحي".

أصيب برصاصات مختلفة، واعتُقل وهو ينزف، كما أنه تعرض للضرب والتعذيب رغم إصابته. وعلى مدى 10 أيام متواصلة، أُخضع فيها محمد الطوس للتحقيق، لم تتم معالجته حتى إنه نُقل إلى مركزٍ آخر تعرّض فيه لتعذيبٍ أقسى امتدّ لأكثر من 3 أشهر.

طوال تلك الفترة، كانت قوات الاحتلال تخفي خبر اعتقاله وتعمد إلى التنكيل بعائلته التي لا تعرف شيئاً عن ابنها، وقد وصل الأمر إلى هدم منزله. وبعد 6 أشهر، أقام خلالها أهل محمد عزاءً له، عرفت العائلة أن ابنها في الأسر.