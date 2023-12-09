كتائب القسام تستهدف 19 آلية وتجمعات لجنود الاحتلال بمحاور غزة وتقصف تل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، استهدافها 19 آلية عسكرية إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.



وقالت في سلسلة تدوينات على منصة "تلغرام"، إن مقاتليها "استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس".



وأضافت أن مقاتليها "تمكنوا أيضا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس" جنوبي قطاع غزة.



كما "تمكنوا من استهداف 9 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة"، وفق المصدر نفسه.



وأكدت القسام أن مقاوميها استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين شمال شرقي مدينة خان يونس بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، واشتبكوا معهم من نقطة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وكما أعلنت كتائب القسام كذلك "استهداف جيب عسكري إسرائيلي بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة"، واستهدفت أيضا "3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس"، وفق إحدى التدوينات.



وفي حي الزيتون بمدينة غزة، "استهدف مقاتلو القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وتحقق فيها إصابة مباشرة".



كما أشارت "كتائب القسام" إلى "استهداف 6 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الياسين 105 في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة".



وأعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب وتجمع مفتاحيم بعدد من الصواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وأوضحت أن القصف استهدف أيضا مستوطنة سديروت في غلاف غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114مليمترا.



ودوّت صفارات الانذار في منطقة تل أبيب الكبرى وكذلك في كريات شمونة بالجليل الأعلى وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمشط مناطق في المدينة بحثا عن شظايا اعتراضات صاروخية، وفق تعبيرها.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر ميداني بكتائب القسام إفشال سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا وتدمير عدد كبير من آلياته عند تخوم المخيم، إلى جانب استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.



وقالت كتائب القسام إنها أفشلت صباح اليوم محاولة إسرائيلية للوصول إلى جندي إسرائيلي محتجز لديها، وأضافت أنها اكتشفت القوة المهاجمة واشتبكت معها، ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما.



وأوضحت القسام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تدخلت وقصفت المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب القوة المهاجمة.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وجندي -أحدهما في كتيبة المدرعات 53 والثاني قائد دبابة من الكتيبة نفسها- في المعارك الضارية شمال غزة، بينما أصيب جندي ثالث بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.



وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ انهيار الهدنة الأسبوع الماضي إلى 25، بينما بلغ إجمالي الحصيلة منذ بدء العملية البرية 97، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 421.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول