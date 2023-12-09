مقتل 11 شخصاً بعد اشتباكات عنيفة في وسط المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولو أمن أمس الجمعة إن اشتباكات عنيفة وقعت بين من يشتبه أنهم مجرمون أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في بلدة تسكالتيتلان في وسط المكسيك.
ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولو أمن أمس الجمعة إن اشتباكات عنيفة وقعت بين من يشتبه أنهم مجرمون أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في بلدة تسكالتيتلان في وسط المكسيك.
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