إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع إسرائيل 45 ألف قذيفة دبابات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي حالي وآخر سابق تأكيدهما إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" لإسرائيل.

وأوضح المصدران أن الهدف من الصفقة، استخدامها من جانب إسرائيل في قتال حركة حماس في قطاع غزة المدمر.

وشدد المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية جوش بول، على إن "الوزارة تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراع".

واضاف بول :"عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يومًا لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما وزارة الخارجية بإقرارها الآن".

وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.