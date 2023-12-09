السفير البابوي زار المعهد الفني الانطوني في الدكوانة واثنى على دوره في نشر ثقافة الفن والابداع

زار السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا المعهد الفني الانطوني في الدكوانة يرافقه الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الاباتي جوزف بورعد وسكرتير السفير المونسنيور جيوفانّي بيكّيرّي ومجلس المدبرين في الرهبانية. وكان في استقبالهم النائب العام للرهبانية الانطونية المارونية الأب بطرس عازار و مدير المعهد الاب شربل بوعبود والهيئتان الادارية والتعليمية. وبعد جولة على اقسام المعهد وتفقد ورش العمل ومشغل الفسيفساء والايقونات والخط العربي أثنى السفير البابوي على "دور المعهد في نشر ثقافة الفن والابداع والجمال"، وتمنى له "الازدهار والتقدم". وقدم الأباتي بورعد للسفير البابوي أيقونة المسيح الضابط الكل من انتاج المعهد الفني الانطوني.

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