سقوط جرحى في حادث سير على طريق عام صور - الناقورة

وقع حادث سير بين سيارة "بيك اب" ودراجة نارية على طريق عام صور - الناقورة، بالقرب من ثكنة بنوا بركات للجيش، مما ادى الى وقوع عدد من الجرحى". وعملت فرق الدفاع المدني مركز صور على نقلهم الى مستشفيات صور.

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