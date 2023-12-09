اشار "تيار المستقبل" في بيان، الى ان "يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات، بيان بإسم أنصار تيار المستقبل في الشمال يهاجم ويسيء لشخص رئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية وعدد من الشخصيات الطرابلسية".
ونفى تيار المستقبل في طرابلس والشمال، "جملةً وتفصيلاً اي علاقة له لا من قريب او من بعيد او لأنصاره في هذا البيان".
كانت هذه تفاصيل خبر "تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان وزع باسم انصاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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