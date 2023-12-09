"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان وزع باسم انصاره

اشار "تيار المستقبل" في بيان، الى ان "يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات، بيان بإسم أنصار تيار المستقبل في الشمال يهاجم ويسيء لشخص رئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية وعدد من الشخصيات الطرابلسية".

ونفى تيار المستقبل في طرابلس والشمال، "جملةً وتفصيلاً اي علاقة له لا من قريب او من بعيد او لأنصاره في هذا البيان".