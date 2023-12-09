العراق يؤكد ضرورة التدخل العاجل للدول الأوروبية لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة التدخل العاجل من قبل جميع الدول الأوروبية الفاعلة لوقف تداعيات الأحداث بسبب الحرب المأساوية التي تستهدف المدنيين في غزة، مشيرا إلى أهمية العمل سريعا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.

ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، اليوم /السبت/، بين الوزير حسين ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث بحثا تفاقم الأوضاع في غزة، وتعمُّد قوات الاحتلال مواصلة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة.

أشار حسين، إلى أن العراق بات يمثل اليوم بيئة آمنة للاستثمار، وهو منفتح على الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الإسبانية مع كل ما توفره الحكومة في العراق من قوانين تسهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية .

من جانبه، أشاد ألباريس، بدور العراق الذي يلعبه في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تسعى لإعادة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.

جرى خلال الاتصال - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، خصوصا في المجال الاقتصادي والزراعي والتنموي.