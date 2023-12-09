شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة النواب: مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة ستكون "غير مسبوقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن ثقته التامة فى استمرار حرص الشعب المصرى على دعمه لمصر بجميع مؤسساتها فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غداً الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن المصريين ستكون مشاركتهم فى هذه الانتخابات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وقال " السويدى " فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لا يترددون لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر عندما تتعرض لأى مخاطر داخلية أو خارجية، مؤكداً أن مصر مستهدفة على مر التاريخ ولكن وقوف المصريين صفاً واحداً خلف جميع مؤسسات الدولة كان بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها كل محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب من المساس بأمن مصر واستقرارها وحدودها.

وأكد النائب "السويدى" ثقته التامة فى تأييد الشعب المصرى فى هذه الانتخابات لكل الإنجازات والنجاحات السياسية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها التى حققتها مصر على مدى العشر سنوات الماضية، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال وستظل صوت العقل والحكمة فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله وسيظل لها دورها التاريخى والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

ولفت "السويدي" إلى إن الدولة المصرية حققت نجاحات مبهرة اعترف بها العالم كله في خوض الكثير من المعارك الدبلوماسية ببراعة منقطعة النظير فلم تتهاون فيما يمس اعتبارات أمنها القومي، وما تخلَّت عن دورها الوطني والإقليمي لحماية أمن المنطقة العربية والشرق الأوسط وفى القلب منها القضية الفلسطينية، ولذلك فإن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون مبهرة أمام العالم كله وستخرج الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها لتقول نعم لاستمرار الدور التاريخي المحورى لمصر إقليمياً وعربياً ودولياً، ونعم لاستمرار الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر ونعم لاستمرار حكمة مصر في التعامل مع العدوان الغاشم الأخير على قطاع غزة الفلسطيني بعد أن وقفت مصر بشعبها العظيم وجميع مؤسساتها ومن خلفها المؤسسة العسكرية وكافة أجهزة الدولة السيادية شامخين ضد مخططات الغرب وأمريكا وإسرائيل التي كانت تستهدف توطين الفلسطينيين في سيناء الحبيبة، وأعلنت رفضها بكل حسم وقوة لتهجير الفلسطينيين وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة وتصفية القضية الفلسطينية.