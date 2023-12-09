شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ومفكرون وكتاب يحثون المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضافوا أن الآنتخابات الرئاسية ركن أساسى فى تطوير الحياة السياسية وأن المشاركة ألفعالة فيها يتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.
يذكر أن مقررو لجان الحوار الوطنى والمقررون المساعدون المواطنين دعوا بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى لكل مواطنة ومواطن مصرى.
وأكد المقررون أن مصر تستحق أن تكون فى منطقة مختلفة مما هى عليه، مضيفين أن هذا البلد تستحق أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة فى العالم.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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