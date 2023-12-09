شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ومفكرون وكتاب يحثون المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عدد من السياسيين والكتاب والمفكرين، الشعب المصرى للمشاركة فى الآنتخابات الرئاسية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، مؤكدين أن الاختيار حق لك والمشاركة واجب.

وأضافوا أن الآنتخابات الرئاسية ركن أساسى فى تطوير الحياة السياسية وأن المشاركة ألفعالة فيها يتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

يذكر أن مقررو لجان الحوار الوطنى والمقررون المساعدون المواطنين دعوا بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى لكل مواطنة ومواطن مصرى.

وأكد المقررون أن مصر تستحق أن تكون فى منطقة مختلفة مما هى عليه، مضيفين أن هذا البلد تستحق أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة فى العالم.