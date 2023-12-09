النشرة: الجيش الاسرائيلي يستهدف منزل مواطن في الخيام ليل أمس

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي استهدف منزل المواطن علي عطيه في الخيام، بقذيفة مدفعية خلال عدوانه بالقذائف المدفعية على البلدة ليل امس والحق به أضرارا جسيمة.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي بالمدفعية ليل أمس منزل المواطن علي رزق في بلدة حولا للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.