المطران ابراهيم افتتح معرض الميلاد في منتدى المقعدين : لحظة تاريخية في رِحلة هذا المنتدى

افتتح رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم معرض الميلاد الذي نظمه منتدى المقعدين في زحلة والبقاع في مقره.

وفي كلمة له، لفت ابراهيم الى انه "فخور جداً للوقوف أمامكم اليوم في هذا اليوم المميز، وذلك بمناسبة افتتاح المعرض الميلادي لمنتدى المُقعدين في زحلة. إن هذا المعرض يُعد لحظة تاريخية في رِحلة هذا المنتدى وفي تعزيز حقوق ومكانة المقعدين في مجتمعنا. لقد كانت رؤيتي دائمًا أن يكون لدى جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم أو صعوباتهم، فرصة متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية. ومن هذا المنطلق، قمت برعاية هذا المعرض لنشر رسالة منتدى المُقعدين والعمل على تسليط الضوء على مواهب وإبداعات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة."

واضاف: " إن هذا المعرض يمثل منصة فريدة لعرض أعمال فنية وحرفية مذهلة تم إنتاجها بعناية وحب. إنه يشكل فرصة لاكتشاف قدرات لا حصر لها واستعراض مهارات استثنائية. يتيح لنا هذا المعرض فرصة التعبير عن إبداعاتنا ومواهبنا بفخر."

وشكر ابراهيم "جميع الفنانين والحرفيين من المقعدين الذين شاركوا في هذا المعرض وأسهموا في إثراء تجربتنا الثقافية. إن عملكم يلهم الجميع ويذكرنا بأهمية التضامن والتعاون لبناء مجتمع أكثر إنسانية وشمولًا.أشكر أيضًا كل من ساهم في تنظيم هذا المعرض وجعله واقعًا، وأتمنى أن يكون هذا المعرض بداية لمشروعات أخرى رائعة وفرص جديدة لتعزيز حقوق ومواهب المقعدين".

وفي الختام، جال الحضور في ارجاء المعرضين مبدين اعجابهم بما انتجته ايدي اصحاب الإرادات الصلبة من شموع وزينة ميلادية، وقدمت الطفلة ميريام مطران هدية الى ابراهيم بإسم منتدى المقعدين.