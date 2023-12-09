رأى وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التعايش القسري مع حالة الشغور الجارح في رئاسة الجمهورية، لا يمنعنا ان نسأل عن سبب غياب الاحتفاء الوطني بإضاءة شجرة الميلاد وإقامة ريسيتال في القصر الرئاسي! فهل وضع شجرة العيد مرتبط بوجود رئيس، أم ان للقصر كيانيته وحيثيته الوطنية الجامعة؟ ولماذا لا نصعد معاً، حكومة تصريف الاعمال ورئيسها الى قصر بعبدا لإضاءة شجرة الميلاد ونعيد للقصر بعض وهجه، ونوزع البسمة ونرشّ البهجة على الناس، ولَوْ من باب ( تصريف أعمال الفرح )..؟!".

كانت هذه تفاصيل خبر كلاّس: لماذا لا نصعد معاً الى قصر بعبدا لإضاءة شجرة الميلاد ونعيد للقصر بعض وهجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.