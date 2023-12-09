النشرة: استهداف عمود الارسال المثبتة عليه كاميرات مراقبة اسرائيلية برشقات نارية في الوزاني

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب أنه "تم استهداف عمود الارسال المثبتة عليه كاميرات المراقبة التابع للجيش الاسرائيلي برشقات نارية من لبنان في خراج بلدة الوزاني، وحالياً تقوم القوات الاسرائيلي بقصف مدفعي على اطراف بلدة الوزاني قضاء مرجعيون".

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