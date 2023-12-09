لبنان يتأثر بمنخفض جوي جديد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "منخفضا جويا شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى مساء اليوم السبت حيث يستقر تدريجيًا ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجدداً بمنخفض جوي اّخر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً حيث تتساقط أمطار غزيرة أحياناً مع نشاط بسرعة الرياح ويستمر تأثيره حتى مساء الاربعاء المقبل".

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتشتد احياناً خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على المرتفعات اعتباراً من ارتفاع ٢١٠٠ متر، تخف حدة الامطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات و تنحسر تدريجياً خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئياً ، نحذّر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن ال ٢٢٠٠ متر فجر يوم الأحد.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً خاصة في المناطق الجنوبية ، يتحوّل الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم مساءً.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بحدوث برق ورعد خاصة من بعد الظهر ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ٢٠٠٠ متر.