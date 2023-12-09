انت الان تتابع خبر أفضل البلدان في 2023.. أمريكا تتراجع لأول مرة منذ 5 سنوات ودولة عربية تقفز 13 مركزًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية كل من كندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، التي تتراجع بنقطة واحدة عن عام 2022 لأول مرة منذ 5 سنوات.

وشكلت الدول الأوروبية غالبية المراكز الـ 25 الأولى، حيث احتلت 16 مركزًا في تصنيفات 2023.

وشهدت ألمانيا أكبر انخفاض بين هذه الدول الرائدة، بانخفاض خمسة مراكز منذ عام 2022، في حين شهدت أستراليا ونيوزيلندا أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كل منهما ثلاث مراكز على أساس سنوي .

تراجعت الولايات المتحدة مكانًا في التصنيف، حيث هبطت في المركز الخامس بعد صعودها المطرد من المركز الثامن إلى المركز الرابع بين عامي 2019 و2022.

وحدثت تحولات ملحوظة أكثر في بعض الدول التي احتلت مرتبة أدنى في القائمة، مع صعود العديد من دول الشرق الأوسط في المراتب. على سبيل المثال، ارتفعت عُمان 13 مركزًا على أساس سنوي لتصل إلى المركز 65 وهي أكبر زيادة في أي دولة بين عامي 2022 و2023، في الوقت الذي انخفضت فيه عمان بين عامي 2019 و2022، 15 مركزًا، مما جعل صعودها الحاد مرة أخرى انعكاسًا ملحوظًا.