انت الان تتابع خبر الـ66 عالميا.. العراق لديه 8 من أفضل 3% من علماء العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المؤشر الذي تابعته "الخليج 365"، فأن العراق جاء في المرتبة 66 من اصل 220 دولة، حيث ضم العراق 8 علماء من بين قائمة أفضل 3% من العلماء في العالم، كما ضم 33 عالما من بين قائمة أفضل 10% من العلماء في العالم.

وتوزع العلماء الـ33 بواقع 6 علماء في قطاع الهندسة، و3 في العلوم الطبية والصحية، و16 اخرون في مجالات أخرى.

وجاءت افضل مؤسسة علمية في العراق هي جامعة جيهان في أربيل، اما افضل عالم فهو محمد ساجدي أستاذ العلوم الكيميائية في جامعة جيهان.