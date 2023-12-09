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الـ66 عالميا.. العراق لديه 8 من أفضل 3% من علماء العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المؤشر الذي تابعته "الخليج 365"، فأن العراق جاء في المرتبة 66 من اصل 220 دولة، حيث ضم العراق 8 علماء من بين قائمة أفضل 3% من العلماء في العالم، كما ضم 33 عالما من بين قائمة أفضل 10% من العلماء في العالم.

 

وتوزع العلماء الـ33 بواقع 6 علماء في قطاع الهندسة، و3 في العلوم الطبية والصحية، و16 اخرون في مجالات أخرى.

 

وجاءت افضل مؤسسة علمية في العراق هي جامعة جيهان في أربيل، اما افضل عالم فهو محمد ساجدي أستاذ العلوم الكيميائية في جامعة جيهان.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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