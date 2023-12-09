شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. قرارات جديدة لمراقبة الأنشطة العسكرية للخصوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل كوريا الشمالية تحديها لخصومها، إذ أعلنت عزمها إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية في المستقبل القريب.

وأشارت أنها تستهدف من وراء ذلك، جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لأعدائها.

أقمار تجسس تابعة لكوريا الشمالية

وستصمم الأقمار الصناعية على غرار القمر الصناعي ماليجيونج-1 الذي أطلقته بيونجيانج في نوفمبر.

وتعرضت كوريا الشمالية لانتقادات بسبب علاقاتها مع روسيا من قبل كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

وذكرت الدول الثلاث أن بيونجيانج تقدم دعما لموسكو على هيئة أسلحة مقابل مساعدتها في تطوير قدراتها العسكرية.

مساعدات كوريا الشمالية لروسيا

كما أكدوا أن بيونج يانج تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا ثلاثيا في سول اليوم السبت لمناقشات حول كوريا الشمالية وقضايا عالمية أخرى.

كان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد كبير من قذائف المدفعية لحربها في أوكرانيا.