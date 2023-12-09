شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 في اشتباكات عنيفة وسط المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد مشتبه في إجرامهم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في بلدة تسكالتيتلان في وسط المكسيك.

من ناحية أخرى وقبل نحو شهر، أعلنت السلطات في ولاية جيريرو المكسيكية، أن عدد القتلى والمفقودين بسبب الإعصار أوتيس ارتفع ليقترب من 100 شخص.

عاصفة من الفئة الخامسة

وضرب أوتيس، وهو عاصفة من الفئة الخامسة، مدينة أكابولكو مع رياح سرعتها 266 كيلومترا في الساعة يوم الأربعاء الماضي مما تسبب في إغراق المدينة وإلحاق أضرار بالغة بأسقف المنازل والفنادق والشركات الأخرى.

وغمرت المياه المركبات وانقطعت الاتصالات وكذلك الطرق والمواصلات البرية والجوية.

ضحايا الأعاصير في المكسيك

وقالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية جيريرو حينها، إنه تأكد مقتل 45 شخصا بينما ما زال 47 في عداد المفقودين، مستندة إلى الأرقام التي أوردها الادعاء العام في الولاية.

وأكدت سلطات الحماية المدنية الاتحادية المكسيكية، إن عدد المتوفين بلغ 48 قتيلا، بينهم 43 في أكابولكو وخمسة في كويوكا دي بينيتيز القريبة.