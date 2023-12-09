إيران تدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، قيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد كنعاني أن الحكومة الأمريكية شريكة في جرائم "الصهاينة"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن أمريكا و"كيان الاحتلال" يتحملان مسؤولية تداعيات أي اتساع لرقعة الحرب بالمنطقة.

كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الجمعة اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.