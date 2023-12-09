قضايا الدولة تُشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تتولى الغرفة إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يترأس غرفة العمليات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

المستشار محمد حسن الأمين العام،والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأن غرفة العمليات باشرت إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم.

وقد أشادت غرفة العمليات بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي المعاون لها وما تم توفيره من وسائل تسهيل وتمكين السادة مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.