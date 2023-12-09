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إعلام عبري يكشف عدد الجنود المصابين بالعمي والإعاقة والأمراض النفسية بسبب حرب غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن معدل إصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ يوميا ٦٠ إصابة بواقع ٥ آلاف منذ ٧ أكتوبر.

وتابعت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نحو ٢٠٠٠ من بين جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي سجلوا على أنهم معاقون.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن ٥٨ ٪؜ من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل، كما أنّ نحو ١٢ ٪؜ من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية، متابعة أن ١٠٠ على الأقل من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بالعمى.

وأوضحت يديعوت أحرونوت، أن 7 % من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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