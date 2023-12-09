منظمات إغاثة تندد بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

وجهت منظمات إغاثة دولية انتقادا حادا لفشل الأمم المتحدة في التوصل لوقف الحرب في غزة.

وقالت عدة منظمات إغاثة في بيان مشترك اليوم السبت: "نشعر بالجزع إزاء فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط."

وأضافت: "كان من شأن تنفيذ مثل هذا القرار إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس للمدنيين في غزة، هم في حاجة ماسة إليها، حيث يتعرضون لقصف بلا هوادة. كانت هذه فرصة لوقف العنف، ولكنها ضاعت."

وتضم هذه المنظمات "أنقذوا الأطفال" و"العمل ضد الجوع" و"أوكسفام" و"كير" و"المجلس النرويجي للاجئين".

واستخدمت الولايات المتحدة، وهي حليف مقرب لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) في التصويت ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يوم أمس الجمعة، رغم الوضع المتدهور للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمات في بيانها: "غزة الآن هى أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للمدنيين... لا يوجد فيها موضع آمن."

يأتي الفشل في تبني قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية جراء نقص الغذاء والدواء والوقود بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل، ردا على هجمات حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.