اعتبر رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر "أنّ تجدّد العدوان الاسرائيلي على مراكز الجيش اللبناني في المناطق الحدودية الجنوبية يأخذ وتيرة تصاعديّة، يخشى اللبنانيون من تفاقمه وتوريط المؤسسة العسكرية فيه، في حين الحكومة مطالبة بالمحافظة على دور الجيش كنقطة ارتكاز لتطبيق القرار 1701 الذي أعلنت مراراً التزامها به. من هنا أهمية تبنّي مختلف القوى السياسية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتجنيب المؤسسة العسكرية الفراغ في قيادتها."
أضاف:"يجب تفادي التصعيد والعمل وفق القرار الدولي الذي ينصّ على جعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح غير الشرعي باستثناء الجيش اللبناني. كما حان الوقت لمنع تسلّح المخيّمات الفلسطينية، ومنع قيام فصائل أو طلائع مسلّحة جديدة تستبيح السيادة اللبنانية وهالة الأمن وحالة الاستقرار، وتعيد لبنان إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي."
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ناضر: الخشية من العدوان الاسرائيلي المتكرّرعلى الجيش وافقاده دوره في تطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.