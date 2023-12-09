أبو ناضر: الخشية من العدوان الاسرائيلي المتكرّرعلى الجيش وافقاده دوره في تطبيق القرار 1701

اعتبر رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر "أنّ تجدّد العدوان الاسرائيلي على مراكز الجيش اللبناني في المناطق الحدودية الجنوبية يأخذ وتيرة تصاعديّة، يخشى اللبنانيون من تفاقمه وتوريط المؤسسة العسكرية فيه، في حين الحكومة مطالبة بالمحافظة على دور الجيش كنقطة ارتكاز لتطبيق القرار 1701 الذي أعلنت مراراً التزامها به. من هنا أهمية تبنّي مختلف القوى السياسية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتجنيب المؤسسة العسكرية الفراغ في قيادتها."

أضاف:"يجب تفادي التصعيد والعمل وفق القرار الدولي الذي ينصّ على جعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح غير الشرعي باستثناء الجيش اللبناني. كما حان الوقت لمنع تسلّح المخيّمات الفلسطينية، ومنع قيام فصائل أو طلائع مسلّحة جديدة تستبيح السيادة اللبنانية وهالة الأمن وحالة الاستقرار، وتعيد لبنان إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي."