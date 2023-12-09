عبد اللهيان: ما دامت أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني فهناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة

اشار وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان الى ان "ما دامت أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني فهناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة".

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