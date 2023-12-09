كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "معدل إصابات الجيش الإسرائيلي يبلغ يوميا 60 إصابة بواقع 5 آلاف منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى انه "2000 من بين جرحى الجيش الإسرائيلي سجلوا على أنهم يعانون من اعاقة".
واكدت الصحيفة ان "58 بالمئة من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل و12 بالمئة أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: معدل إصابات الجيش الإسرائيلي يبلغ يوميا 60 إصابة بواقع 5 آلاف منذ 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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