يديعوت أحرونوت: معدل إصابات الجيش الإسرائيلي يبلغ يوميا 60 إصابة بواقع 5 آلاف منذ 7 تشرين الاول

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "معدل إصابات الجيش الإسرائيلي يبلغ يوميا 60 إصابة بواقع 5 آلاف منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى انه "2000 من بين جرحى الجيش الإسرائيلي سجلوا على أنهم يعانون من اعاقة".

واكدت الصحيفة ان "58 بالمئة من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل و12 بالمئة أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية".