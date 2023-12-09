انت الان تتابع خبر تعرّف على مركز العراق ضمن تصنيف وفيات الرضّع 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لتصنيف مجلة "سي وورلد"، والذي تابعته "الخليج 365"، فأن معدل وفيات الرضع في العراق بلغ 19.2 وفاة لكل ألف ولادة حية للأطفال.

وجاءت أفغانستان بالمرتبة الأول بوفاة 103.1 لكل ألف ولادة حية، اما في المرتبة الأخيرة جاءت سلوفينيا بمعدل وفاة يبلغ 1.5 فقط لكل الف ولادة حية.



وتشير المجلة الى ان الإحصائية تشمل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، مبينة ان المعدل العالمي لم يتحسن على مدى السنوات الخمسين الماضية،

وأكدت انه تعتبر أول 28 يومًا من حياة الطفل، المعروفة باسم فترة حديثي الولادة، حرجة بشكل خاص لأن الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا.

