المتحدث باسم حركة فتح: الفيتو الأمريكي صوت في مجلس الأمن على إبادة شعب بالكامل.. واللجنة العربية بذلت جهودا كبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة، بسبب الفيتو الأمريكي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الفيتو الأمريكي صوت في مجلس الأمن على إبادة شعب بالكامل، وهو ما يتنافى مع الصورة الإنسانية التي ترسمها واشنطن لنفسها.

وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة قدمت جهودا دبلوماسية كبيرة، خلال جلسة مجلس الأمن المتعلقة بشأن الأحداث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفيتو الأمريكي يسمح للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستباحة دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.