شكرا لقرائتكم خبر عن صوتك فى الحفظ والصون.. كيفية تأمين صندوق الاقتراع بالمقر الانتخابى.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "صوتك فى الحفظ والصون"، استعرض خلاله إجراءات حماية صناديق الاقتراع، بداية من تشميع الصندوق والمقر الانتخابى بخاتم القاضى واحتفاظه بالمفتاح، و4 مراحل توضح عملية الفرز وإعلان عدد الأصوات، حيث تبدأ الانتخابات في الداخل، غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر، يدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة تأمين صندوق الإقتراع التي يتسائل عنها الكثيرين والشفافية فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، تلك الجملة والتساؤل الذى يسعى الناخبين من خلالها إلى التأكد من الإجراءات الإشرافية والقانونية التى تعاملت بها الدولة والجهات المعنية للحفاظ على صوته وإرادته الحقيقية من الوصول للهدف المرجو منها والمتمثلة فى إثبات إرادته عن طريق بطاقته الانتخابية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"صوتك فى الحفظ والصون".. قاضٍ سابق يوضح للناخبين إجراءات حماية صناديق الاقتراع.. تشميع الصندوق والمقر الانتخابى بخاتم القاضى واحتفاظه بالمفتاح.. و4 مراحل توضح عملية الفرز وإعلان عدد الأصوات

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