شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونا لمناقشة برنامجها الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساءً، صالونًا حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.

وخلال جلستين، يناقش الصالون، ما تضمنه هذا البرنامج في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يناقش الصالون، أهمية الأفكار المطروحة، وأهم النقاط التي جرى التوافق عليها، من القوى السياسية.

ويدير الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية،والنائب أكمل نجاتي، والنائبة رشا كليب،والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف،ومحمد صلاح، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت عددا من الفعاليات داخل مقراتها وبين الشباب في الجامعات، لتوعية الشباب، في ظل وقوفها على مسافة واحدة من كل الحملات، لما تمثله من تنوع سياسي، فضلا عن تمثيل أعضائها في كل حملات المرشحين.