شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وتصويتنا سيكون للاستقرار والتنمية وإعادة بناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية غدا الأحد واجب وطنى علينا جميعا، لابد أن نؤديه بفرح واحتفال لأننا سنصوت على مشروع النهضة الشاملة الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يستهدف إعادة بناء مصر الحديثة واللحاق بالدول المتطورة تكنولوجيا وعلميا من خلال التعليم الحديث وتطوير الزراعة والصناعة ودعم الابتكار والبحث العلمى

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل جموع المواطنين للتعبير عن فرحهم بوطنهم واختيار القائد الذى يستطيع الحفاظ على البلاد واستقرارها وإعادة تقييم موارد الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل لاستكمال مشروعات التنمية الشاملة والعمران الذى انطلق ليحول الصحراء شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فى جميع أنحاء الجمهورية إلى مجتمعات متكاملة ومناطق صناعية ومزارع ضخمة على أعلى مستوى تقنى من اختيار البذور إلى الرى الحديث

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أنا شخصيا سأختار القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي حبا فى بلدى وفى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية، وكلها إنجازات لم نكن نتصور أنها يمكن أن تتحقق، لأننا نعانى من غيابها منذ عقود، فمن كان يتصور أننا يمكن أن نقضى على أزمة العشوائيات الخطرة التى زحفت على جميع مدن مصر الكبرى وتسبب فى كوارث عديدة أقلها انهيار صخرة كبيرة من جبل المقطم بمن عليها من عشوائيات، ومن كان يتصور أننا قادرون على إطلاق كل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة التى تصل إلى نحو 40 مدينة ذكية جديدة بينها مدن عالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهما

وتابع أيمن الجميل: لو استطردنا فى تعداد الإنجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة والتى تسلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية لن ننتهى من الكلام ، خاصة وأن هناك إنجازات إعجازية مثل مبادرة حياة كريمة التى تعمل على تجحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى من قاطنى الريف ، فهل نال الريف المصرى قلب الوطن النابض مثل هذا الاهتمام من قبل ؟ لا أعتقد ولابد أن نكون منصفين ونحن ذاهبين إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفرح فى الانتخابات الرئاسية لأن ما تحقق كثير جدا بلغة العقل والمنطق وكان يحتاج خمسين عاما حتى يتحقق، ويجب فقط أن نعيد الذاكرة للوراء لنتذكر حال البلد ومؤسساته المتهاوية والحرب فى طوابير الخبز والبوتاجاز وانقطاع الكهرباء المستمر وشبح الحرب الأهلية والتطرف والتهديد الإرهابى على حدودنا من كل جانب ومن الداخل ، ثم ننظر كيف أصبحنا الآن لندرك حجم النقلة النوعية التى حققها الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي