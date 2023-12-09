شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" توزع فريقها على 15 محافظة لمتابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، من مرحلة التحضير لمتابعة مجريات التصويت بالانتخابات داخل مصر بداية من الغد الأحد وحتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن توزع الفريق على 5 أقاليم مصرية تضم 15 محافظة، ويتفقد خلالها الفريق 34 لجنة عامة ضمن عينة معبرة على أسس التنوع الجغرافي والحضري.

شارك في الاجتماع 38 من عضوات وأعضاء فريق المتابعة الدولية بالمنظمة، بينهم 18 من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية "أفرع المنظمة العربية"، وحالت ظروف العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون قدرة إثنين من أعضاء الفريق من مواطني فلسطين المحتلة على المشاركة.

تناول الاجتماع مراجعة أخيرة لخطة التوزيع وبرنامج التحركات، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية والإسكندرية والمنيا والفيوم وبني سويف.

وكانت رئاسة الفريق زودت المتابعين بمصفوفة وثائق متعلقة بالانتخابات والتشريعات وقوائم المعلومات والخطوط الإرشادية، وذلك خلال الفترة السابقة وخلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت بشكل افتراضي خلال الأسابيع الماضية.

ورحب علاء شلبي، رئيس المنظمة بالمتابعين المشاركين، وخص بالشكر الزميلات والزملاء القادمين من خارج مصر للمشاركة في هذه المهمة، موجها الشكر أيضاً لمن تمكنوا من المساهمة في متابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم خلال الأسبوع الماضي.

وعرض محمود قنديل عضو مجلس الأمناء "والمشرف على غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة" شرحاً موجزاً للخطوط الإرشادية، وقدم ردوداً على بعض الاستفسارات الفنية والموضوعية.

كما حضر وقائع الاجتماع محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة "الأمين العام الأسبق للمنظمة" للمشاركات والمشاركين في الفريق، معبراً عن سعادته بجهود المنظمة وحضورها القوي في مختلف الساحات العربية.

واحتفى المشاركين بـ"محمد فائق" وكونه أبرز الأباء المؤسسين للمنظمة بمناسبة حلول السنة الأربعين لتأسيس المنظمة.