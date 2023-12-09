شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مصر تبذل الغالى والنفيس من أجل نصرة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن القضية الفلسطينية لا يجب أن يغيب ذكرها لحظة واحدة من وسائل إعلامنا التقليدية أو من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا:"ففي ظل الإعلام الجديد أصبح علينا جميعا دور في تحمل المسئولية الإعلامية تجاه أهلنا في فلسطين".

وأضاف طارق سعدة خلال كلمة له في المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "فلسطين في الإعلام الدولي"، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة الشعب الفلسطيني لأن مايؤلم الفلسطينين يؤلمنا، متابعا :"وما يؤكده دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل ومناسبة أننا لم ولن نتخلى عن أشقائنا الفلسطينين وأن حل الدولتين هو الأمثل والسبيل الوحيد ليحيا الجميع في سلام وأمان. "

وأشار نقيب الإعلاميين الى أنه لابد أن يكون هناك سياسة عربية إعلامية متناغمة ذات آليات تنفيذية واضحة تخدم على القضية الفلسطينية وتؤصل لحل الدولتين الذي لا سبيل عنه.

شارك في المائدة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي والدكتور حسن عماد مكاوي مدير للمائدة والدكتور الإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام والإعلامي إيهاب حفني عضو لجنة الاعلام والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد البلشي نقيب الصحفيين.