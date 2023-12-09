شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق الاقتراع تنتظر 2.5 مليون مواطن من ذوى الهمم بوسائل مبتكرة..برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " صناديق الإقتراع في انتظار 2.5 مليون مواطن من ذوى الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، استعرض خلاله وسائل مبتكرة تتيح التصويت لذوى الإحتياجات الخاصة، أبرزها زيارات منزلية للإعاقات المختلفة والشديدة، و12 تسهيلا أهمها (فيديو كول) و(برايل)، وذلك من إجمالي 10.7 مليون من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية - وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء الانتخابات الرئاسية في الداخل غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر.

ويدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وتستمر الانتخابات لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، وتتميّز الانتخابات بطابع تنافسي عندما يحظى المواطنون بفرص متكافئة وعادلة لخوض المعركة الانتخابية بهدف الفوز بمناصب في الحكم، فالمنافسة السياسية هي ركن أساسي في الانتخابات التي تعكس حقاً إرادة الشعب.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة – ذوى الهمم – للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وآليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بداية من تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، والوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المواطنين كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"وسائل مبتكرة".. صناديق الاقتراع فى انتظار 2.5 مليون مواطن من ذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. تيسيرات خاصة أبرزها زيارات منزلية للإعاقات المختلفة والشديدة.. و12 تسهيلاً أهمها "فيديو كول" و"برايل"

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