اخبار العالم

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع المطلة وحققنا اصابة مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15من بعد ظهر اليوم تجمعا لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع المطلة وحققنا اصابة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا