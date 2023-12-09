استهداف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي واعتداء إسرائيلي يطال أطراف بليدا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الاسرائيلي يمشط بالرشاشات والقصف المدفعي الأطراف الشرقية لبلدة بليدا". هذا، وتم استهداف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي منطقتيّ رأس الناقورة واللبونة وأحراجها بعدد من القذائف.

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