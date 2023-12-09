أردوغان: فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له ان "فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار في مجلس الامن يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن".
وشدد اردوغان على ان "إسرائيل تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية".
ولفت اردوغان الى ان "مرتكبي المجازر الوحشية في غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية".
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