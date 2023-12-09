نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في كتائب القسام تأكيده "وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة"، مشيرا الى ان "مقاتلينا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة عن مصدر قيادي بالقسام: وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين والاجهاز على عناصرهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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