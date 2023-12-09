خارجية سوريا دانت الفيتو الاميركي بمجلس الامن: التشدق بما يسمى حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ذروة النفاق

دانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار هدفه الأساسي وقف المجزرة ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرة ان "الفيتو يدل على أن الولايات المتحدة ليست شريكة فقط في المجزرة بل تخوض الحرب بتواطؤ كامل مع ربيبتها الصهيونية".
ورأت الخارجية ان "التشدق بما يسمى "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس" ذروة النفاق ووصفة لا يمكن ترجمتها إلا كإذن بمواصلة المجزرة".
واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة الذي ندد بـ"عقاب جماعي" يتعرض له الفلسطينيون.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة.
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